Telemarketing la mossa anti-truffe dell’Agcom | numeri verdi sicuri visibili sul telefono anche per le chiamate in arrivo

L’Agcom introduce una nuova strategia anti-truffe nel telemarketing, rendendo i numeri verdi «sicuri» visibili sul telefono anche in chiamate in arrivo. Questa innovazione mira a proteggere gli utenti da truffatori che si spacciano per banche, assicurazioni o operatori energetici, rendendo più difficile ingannare le vittime e rafforzando la sicurezza delle comunicazioni telefoniche.

Ricevere telefonate da truffatori che si fingono banche, assicurazioni o operatori energetici sarà ancora più difficile. Dal prossimo febbraio, secondo una novità annunciata dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), anche per telefonate in entrata potranno comparire sui cellulari dei clienti con un numero identificativo a tre cifre, quelli normalmente associati ai numeri verdi di enti o aziende. Un metodo molto semplice per far riconoscere immediatamente all’utente se sta effettivamente parlando con un operatore «certificato» o con un truffatore. La necessità del numero breve. Fino a questo momento, le aziende potevano solo essere contattate tramite numeri brevi ma, in caso di telefonata in uscita, le tre cifre non comparivano nel display di chi riceveva la chiamata. 🔗 Leggi su Open.online

