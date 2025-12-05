Ddl Delrio per censura dell' informazione antisemita chi critica Israele e sionisti sospensione di 6 mesi anche ai giornalisti; controllo ad Agcom e comunità ebraiche
Il ddl contro l’antisemitismo apre un caso politico: rischio censura per giornalisti, controlli nelle università, poteri ad Agcom e comunità ebraiche. Il provvedimento è lo stesso che ha visto come protagonista il Covid, con una vera e propria limitazione della libertà d'espressione Undici se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Antisionismo non è antisemitismo: la pericolosa proposta di Delrio e la voglia di censura israeliana Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner': Vai su X
“Una legge contro l'antisemitismo non riguarda gli ebrei, ma tutti noi”. Parla Delrio (Pd). “Questi episodi sempre più frequenti sono paradigmatici di una democrazia impoverita”. Di Francesco Gottardi - facebook.com Vai su Facebook
Graziano Delrio: "Non vogliamo censurare i propal, si potrà continuare a criticare Israele" - Il senatore dem difende la sua proposta di legge spiegando che l’antisemitismo minaccia "la qualità stessa della democrazia" e che la ... Si legge su huffingtonpost.it
Antisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Antisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri" pubblicato il 5 Dicembre 2025 a firma di Tommaso Rodano ... Scrive ilfattoquotidiano.it