Ddl Delrio per censura dell' informazione antisemita chi critica Israele e sionisti sospensione di 6 mesi anche ai giornalisti; controllo ad Agcom e comunità ebraiche

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl contro l’antisemitismo apre un caso politico: rischio censura per giornalisti, controlli nelle università, poteri ad Agcom e comunità ebraiche. Il provvedimento è lo stesso che ha visto come protagonista il Covid, con una vera e propria limitazione della libertà d'espressione Undici se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ddl delrio per censura dell informazione antisemita chi critica israele e sionisti sospensione di 6 mesi anche ai giornalisti controllo ad agcom160e comunit224160ebraiche

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl Delrio per censura dell'informazione, "antisemita chi critica Israele e sionisti", sospensione di 6 mesi anche ai giornalisti; controllo ad Agcom e comunità ebraiche

Altri contenuti sullo stesso argomento

Graziano Delrio: "Non vogliamo censurare i propal, si potrà continuare a criticare Israele" - Il senatore dem difende la sua proposta di legge spiegando che l’antisemitismo minaccia "la qualità stessa della democrazia" e che la ... Si legge su huffingtonpost.it

ddl delrio censura informazioneAntisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Antisemitismo, il Pd si spacca: il ddl Delrio peggio di Gasparri" pubblicato il 5 Dicembre 2025 a firma di Tommaso Rodano ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Delrio Censura Informazione