Giornata mondiale dei diritti dell' infanzia e dell' adolescenza la pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto al museo Barbella

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle 17, il museo Barbella a Chieti ospiterà un evento internazionale, organizzato dal Kiwanis Club Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi in collaborazione con laa pianista abruzzese Maria Gabriella Castiglione in occasione della “Giornata mondiale dei diritti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

