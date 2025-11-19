Giornata mondiale dei diritti dell' infanzia e dell' adolescenza la pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto al museo Barbella
Venerdì 21 novembre, alle 17, il museo Barbella a Chieti ospiterà un evento internazionale, organizzato dal Kiwanis Club Francavilla al Mare e la Costa dei Trabocchi in collaborazione con laa pianista abruzzese Maria Gabriella Castiglione in occasione della “Giornata mondiale dei diritti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Desidero ricordare i pescatori, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, che ricorrerà venerdì prossimo: Maria, Stella del mare, protegga i pescatori e le loro famiglie #PapaLeoneXIV #HolySee_FAO Vai su X
20 novembre 2025. Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini. Un laboratorio creativo per far conoscere e comprendere ai bambini i loro Diritti fondamentali. Per partecipare è necessario effettuare l' iscrizione al momento dell' inizio del laboratorio. Non mancat - facebook.com Vai su Facebook
Maschio Angioino si illumina di blu per la giornata dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - In occasione del 20 Novembre con la giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Comune di Napoli conferma il proprio impegno nella promozione ... Riporta ilmattino.it
Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: a Brindisi la manifestazione “1000 passi per i diritti” - In occasione della 36esima Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Brindisi, nella mattinata di giovedì 20 novembre, accoglie ... Come scrive brundisium.net
Mediaset celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini con una nuova campagna multimediale - Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nel campo della responsabilità sociale, sostenendo una cultura che metta al centro la tutela dei minori. Secondo superguidatv.it