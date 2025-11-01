Il Festival che unisce scienza e passione | Sentiero STEllato al Museo dell' Auto di Torino
Sabato 8 novembre, nel prestigioso Centro Congressi “Carlo Biscaretti di Ruffia”, situato presso il Museo dell'auto di Torino, si terrà la prima edizione di Sentiero STEllato.Il festival, nato dalla collaborazione tra Osservatorio IRAS e ReNaSci, sarà dedicato al ricordo di Stefano Mancini e alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Circolo Velico Sferracavallo. . Torna lo Sferracavallo Sailing & Sea Festival, un appuntamento che unisce sport, cultura e intrattenimento. Un evento da non perdere per chi ama la vela, la Sicilia e le sue tradizioni. Vivilo insieme a noi fino al 7 dicembre. Ti aspe - facebook.com Vai su Facebook
"Focus Live-Passione": la nuova edizione del Festival del Sapere - La nuova edizione di Focus Live 2025 è in programma al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 7 al 9 novembre, con tre giorni di incontri, laboratori ed esperienze ... Riporta corrieredellosport.it
INTRECCI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA: LA CITTÀ IN DIALOGO CON LA RICERCA - Genova ospita dal 23 ottobre al 2 novembre la 23ª edizione del Festival della Scienza. Come scrive opinione.it
Torna Focus Live: il tema dell'ottava edizione è la "Passione" - In programma a Milano dal 7 al 9 novembre, con tre giorni di incontri, laboratori ed esperienze, la manifestazione ha quest'anno un tema particolare ... Segnala engage.it