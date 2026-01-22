Nel 2025, il settore della camperistica in Italia mostra segnali di crescita, con un aumento del 10,56% nelle nuove immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil analizzano questo trend, evidenziando un rinnovato interesse per il settore e una possibile ripresa del mercato delle vacanze su ruote.

Camperistica in crescita: a valutare il quadro sono adesso le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil, dopo i dati diffusi dall’Associazione Produttori Camper relativi al 2025, con le immatricolazioni in Italia che registrano un incremento del 10,56 per cento rispetto al 2024. "Il quadro che emerge è complessivamente rassicurante – dichiara Giuseppe Cesarano, segretario della stessa sigla –, perché evidenzia la vitalità di un comparto che esprime competenze industriali e occupazione di qualità. La crescita delle immatricolazioni dimostra che il turismo itinerante è ormai una componente strutturale del mercato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - La camperistica spicca il volo. Incremento del 10,56 per cento sulle nuove immatricolazioni

