Castelnuovo spicca il volo. Sarzana costretto al pari.

Gli ultimi ’fuochi’ prima della sosta natalizia consacrano l’Amatori Castelnuovo in vetta alla classifica del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nell’ultima giornata del 2025 si registra un nuovo scatto della formazione castelnovese che vince contro il PugliolaBellavista e lascia indietro il Sarzana calcio, bloccata sul pari dalla Serra. L’Amatori Castelnuovo conclude così l’anno solitario in vetta del Girone 1, perché il campionato che riprenderà sabato 10 gennaio, mentre i sarzanesi vengono appaiati dall’Amatori Per Lucio, che ne rifilano addirittura 7 allo Sporting Bacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

