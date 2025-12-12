Bernardeschi spicca il volo verso la Signora | Una prestazione che dà consapevolezza

Federico Bernardeschi si propone come protagonista nella notte di Vigo, contribuendo alla decisiva vittoria del Bologna. La sua prestazione straordinaria rappresenta una conferma della crescita e della fiducia ritrovata, avvicinando i rossoblù alla qualificazione agli ottavi di Europa League. Un momento di svolta per il calciatore e la squadra, che guarda con ottimismo al prosieguo della competizione.

VIGO (Spagna) La scommessa è vinta, l'impresa è servita, la consacrazione nella notte di Vigo. Nel Bologna che corre per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League c'è la firma in calce di Federico Bernardeschi. Si era sbloccato a Udine, aveva proseguito la risalita personale con il Salisburgo, con uno stacco di testa imperioso. A Vigo, in Spagna, un altro step: trascinatore, autore della doppietta che segna pareggio e sorpasso sugli spagnoli, sul campo e in classifica e un Bologna più forte dell'emergenza. Da leader si comporta sul rettangolo verde: "Sono contento della doppietta, anche perché il mister ci dice sempre di sacrificarci ma vuole qualità davanti e oggi credo di aver fatto bene su entrambe le fasi.