La cagnolina Alyssa cerca casa

Alyssa, cagnolina arrivata da poco in provincia di Piacenza dal canile di Frosinone, cerca una famiglia. È una femmina molto timida, probabilmente mai molto socializzata con le persone, ma compatibile con altri animali. L’associazione “Abbaio come te” si impegna a trovare per lei una casa dove possa sentirsi sicura e amata, rispettando il suo carattere e i suoi tempi.

