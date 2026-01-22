La cagnolina Alyssa cerca casa
Alyssa, cagnolina arrivata da poco in provincia di Piacenza dal canile di Frosinone, cerca una famiglia. È una femmina molto timida, probabilmente mai molto socializzata con le persone, ma compatibile con altri animali. L’associazione “Abbaio come te” si impegna a trovare per lei una casa dove possa sentirsi sicura e amata, rispettando il suo carattere e i suoi tempi.
Alyssa è arrivata da pochissimo in provincia di Piacenza da un canile della provincia di Frosinone. «È una cagnolina estremamente timida, che probabilmente – spiega l’associazione “Abbaio come te” - non ha mai avuto tanti contatti con gli umani, mentre non ha alcun problema di compatibilità con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
