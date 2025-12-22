Un caso in provincia di Bergamo ha riacceso il dibattito pubblico sui maltrattamenti contro gli animali e sulle responsabilità delle istituzioni nella loro tutela. Il canile di Grignano a Brembate, gestito dall’associazione Animalibera, ha denunciato via social la vicenda della cagnolina Zara. L’animale era stato rimosso dalla custodia del proprietario perché costretto a vivere in condizioni igieniche precarie. Disposto il sequestro amministrativo, nonostante la detenzione di un animale in condizioni incompatibili con la loro natura sia un reato – come previsto dall’articolo 727, comma 2, del codice penale -, non è però seguito il sequestro penale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Tolta e poi riaffidata al padrone: il caso della cagnolina Zara infiamma il web

Leggi anche: La cagnolina di Pamela Genini è stata riconsegnata alla famiglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tolta e riconsegnata al padrone, la cagnolina Zara trova una nuova casa con la deputata lecchese Brambilla.

Questo post solo per rispondere a tutte le persone che hanno fatto qualcosa per salvare questa miciuzza e adesso vogliono notizie. Alle sette del mattino si mobilitano diverse persone per prestare soccorso a questa creatura. Giovanni Costantino l'ha tolta dal - facebook.com facebook