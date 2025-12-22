Tolta e riconsegnata al padrone la cagnolina Zara trova una nuova casa con la deputata lecchese Brambilla
Un caso in provincia di Bergamo ha riacceso il dibattito pubblico sui maltrattamenti contro gli animali e sulle responsabilità delle istituzioni nella loro tutela. Il canile di Grignano a Brembate, gestito dall’associazione Animalibera, ha denunciato via social la vicenda della cagnolina Zara. L’animale era stato rimosso dalla custodia del proprietario perché costretto a vivere in condizioni igieniche precarie. Disposto il sequestro amministrativo, nonostante la detenzione di un animale in condizioni incompatibili con la loro natura sia un reato – come previsto dall’articolo 727, comma 2, del codice penale -, non è però seguito il sequestro penale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
