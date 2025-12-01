Susy la cagnolina che ama gli abbracci cerca una famiglia che non l'abbandoni mai

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Susy ha una caratteristica unica: dimostra il suo affetto con abbracci. Trovata sola mentre vagava a Frosinone cerca una famiglia che la ami per sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

