La bonifica dei veleni di Crotone è di nuovo ferma

La bonifica dei “veleni di Crotone” si trova nuovamente sospesa. Secondo Eni, sono stati rinvenuti rifiuti radioattivi in aree non autorizzate, in una vicenda che si trascina da oltre due decenni. La situazione rimane complessa e richiede interventi concreti per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria della zona.

Eni Rewind, la società di Eni che si occupa di bonifiche industriali, dall’8 gennaio ha sospeso la bonifica delle discariche di Crotone perché, dice l’azienda, durante gli scavi sono stati trovati materiali radioattivi non previsti. Sono materiali che in gergo vengono chiamati TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) e che contengono naturalmente atomi instabili, i quali a seguito di alcune lavorazioni industriali aumentano in modo significativo la loro radioattività. Le discariche «a mare», così vengono chiamate in Calabria per il fatto che sono molto vicine alla spiaggia, furono costruite nel 1988. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Trovato materiale radioattivo: stop a bonifica del “mostro” di Crotone. Comune e Provincia: “Rinvii inaccettabili”A Crotone si attendono aggiornamenti sulla gestione del materiale radioattivo rinvenuto, mentre le autorità locali e Eni Rewind confrontano le modalità di smaltimento.

