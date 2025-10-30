Via Silvio Boccone poche ore dopo la bonifica spuntano di nuovo i rifiuti | Servono le telecamere

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina (30 ottobre) ho incontrato di mattina, uscendo da casa, degli operai che ritiravano degli ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti di via Silvio Boccone, dove perennemente si forma una discarica, e li ho ringraziati per il loro lavoro. Tornando nel pomeriggio, però erano già. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

