Via Silvio Boccone poche ore dopo la bonifica spuntano di nuovo i rifiuti | Servono le telecamere
Ieri mattina (30 ottobre) ho incontrato di mattina, uscendo da casa, degli operai che ritiravano degli ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti di via Silvio Boccone, dove perennemente si forma una discarica, e li ho ringraziati per il loro lavoro. Tornando nel pomeriggio, però erano già. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venerdì 31 ottobre al teatro Resta di Massafra lo spettacolo tratto da Eschilo con Silvio Castiglioni e I Sacchi di Sabbia. - facebook.com Vai su Facebook
Via Silvio Boccone, poche ore dopo la bonifica spuntano di nuovo i rifiuti: “Servono le telecamere” - Ieri mattina (30 ottobre) ho incontrato di mattina, uscendo da casa, degli operai che ritiravano degli ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti di via Silvio Boccone, dove perennemente si forma u ... Segnala mondopalermo.it