Le diete iperproteiche non fanno bene basta demonizzare carboidrati e zuccheri | l’esperto mette in guardia sull’ ortoressia nervosa e sui rischi dei trend alimentari

“Adesso siamo nella fase delle super proteine, ho persino visto l’acqua proteica in vendita ”. Per non parlare della demonizzazione di carboidrati, grassi, del glutine e del lattosio. Questa ossessione per ciò che mangiamo si chiama “ ortoressia nervosa ” e, in molti casi, si sta sostituendo all’anoressia generata dal mito della perfezione del corpo e dalle bufale rese virali dalla penetrazione dei messaggi in rete. Dal palco allestito nella sede dell’ambasciata italiana a Londra, un panel di esperti ha sfatato i tanti, troppi, falsi miti legati all’alimentazione e il prof. Luca Piretta, gastroenterologo e a lungo consulente Rai sul tema, non ha lasciato spazio a dubbi: “I macronutrienti non sono intercambiabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le diete iperproteiche non fanno bene, basta demonizzare carboidrati e zuccheri”: l’esperto mette in guardia sull’“ortoressia nervosa” e sui rischi dei trend alimentari

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Altro che diete iperproteiche. Le proteine fanno ingrassare. Sono proprio le persone che mangiano più proteine che ingrassano». Il dottor Franco Berrino sovverte alcuni falsi miti sulle diete alla moda. ? #IndovinaChiVieneACena di sabato 22 novembre è d - facebook.com Vai su Facebook

Come ha spiegato il dottor #Berrino, le diete iperproteiche non servono a niente, non fanno dimagrire in modo stabile e fanno male alla salute. #indovinachivieneacena @sabri_giannini Vai su X

Dieta alimentare, quali cibi fanno più bene a chi conduce una vita sedentaria? Lo studio - "Che sia alla scrivania, al volante di un'auto, in treno o sul divano a leggere un libro o a guardare la tv, oggi noi trascorriamo tutti molto tempo seduti e anche se non ci muoviamo, sottoponiamo il ... Lo riporta tg24.sky.it

9 alimenti ricchi di carboidrati “buoni” che fanno bene alla salute e alla dieta - Demonizzati e spesso eliminati del tutto, i carboidrati invece, almeno quelli giusti, ci regalano energia e preziosi nutrienti, ci aiutano a mantenere un peso ideale, regolano la glicemia e fanno bene ... vogue.it scrive

La dieta che fa bene al cuore. I cibi da evitare (e quelli da incrementare) per proteggere l'apparato cardiocircolatorio - Tutto parte dall'alimentazione, anche la protezione dell'apparato cardiocircolatorio: insieme all'attività motoria, i migliori amici del cuore sono fibre, ... ilmessaggero.it scrive

La 'dieta per il cervello', 5 cibi che fanno bene alla testa - Non c'è nessun 'cibo magico' che consenta di prevenire il declino cognitivo o garantire funzioni al top nonostante l'invecchiamento fisiologico. Scrive adnkronos.com