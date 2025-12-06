Le diete iperproteiche non fanno bene basta demonizzare carboidrati e zuccheri | l’esperto mette in guardia sull’ ortoressia nervosa e sui rischi dei trend alimentari

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Adesso siamo nella fase delle super proteine, ho persino visto l’acqua proteica in vendita ”. Per non parlare della demonizzazione di carboidrati, grassi, del glutine e del lattosio. Questa ossessione per ciò che mangiamo si chiama “ ortoressia nervosa ” e, in molti casi, si sta sostituendo all’anoressia generata dal mito della perfezione del corpo e dalle bufale rese virali dalla penetrazione dei messaggi in rete. Dal palco allestito nella sede dell’ambasciata italiana a Londra, un panel di esperti ha sfatato i tanti, troppi, falsi miti legati all’alimentazione e il prof. Luca Piretta, gastroenterologo e a lungo consulente Rai sul tema, non ha lasciato spazio a dubbi: “I macronutrienti non sono intercambiabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

