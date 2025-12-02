La Bce blocca il maxi-prestito all’Ucraina Lo stop che mette in crisi il piano europeo sugli asset russi

Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da numerose testate europee, la Banca centrale europea ha respinto la richiesta di fornire garanzie per un maxi-prestito da circa 140 miliardi di euro destinato allUcraina. La proposta, avanzata dalla Commissione europea, prevedeva di utilizzare gli asset della banca centrale russa congelati in Europa – in gran parte depositati presso Euroclear, il depositario titoli con sede in Belgio – come garanzia per un cosiddetto “prestito di riparazione”, destinato a sostenere il bilancio di Kyiv e a coprire i costi della guerra e della ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

