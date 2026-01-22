kim kardashian rivela di ascoltare ancora la super talentuosa taylor swift nonostante i dissapori tra le due

Kim Kardashian ha recentemente condiviso di continuare ad ascoltare la musica di Taylor Swift, nonostante le tensioni pubbliche tra le due. La socialite e imprenditrice ha rivelato questa preferenza durante un episodio del podcast di sua sorella Khloé, sottolineando come la passione per la musica possa andare oltre le divergenze personali. Questa dichiarazione ha suscitato interesse tra i fan e i media, evidenziando il rapporto complesso tra celebrità e autenticità.

Una cosa è certa: Kim Kardashian sa sempre come far parlare di sé. La socialite e imprenditrice ha fatto una rivelazione shock nel corso di un episodio di Khloé in Wonderland, il podcast di sua sorella: è una fan di Taylor Swift. «Pensi che la gente si sorprenderebbe sapendo che ascolti Taylor?», ha chiesto Khloé. «Credo di averlo già detto», ha risposto la CEO di Skims. «Ho alcune delle sue vecchie canzoni nella mia playlist. Ho sempre pensato che sia un’artista di grande talento e bravissima». I rapporti tra le due, si sa, non sono proprio distesissimi. Nel 2009 il suo ex marito Kanye West aveva dato il via a un vero e proprio effetto domino, intervenendo sul palco dei Video Music Awards per contestare la vittoria della cantautrice statunitense contro Beyoncé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

