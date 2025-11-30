Ecografia cerebrale di kim kardashian rivela bassa attività e aneurisma non individuato
scoperta medica inaspettata per kim kardashian: svelate anomalie cerebrali durante un episodio de “the kardashians”. Durante la trasmissione in onda su Hulu, un episodio del 27 novembre ha portato alla luce una serie di risvolti sorprendenti riguardanti lo stato di salute di Kim Kardashian. In questa puntata, la celebrità ha subito una visita medica approfondita che ha rivelato importanti dettagli sulla sua condizione cerebrale. Un brain scan ha evidenziato una bassa attività cerebrale nella regione frontale, associata alla presenza di un piccolo aneurisma cerebrale rimasto inosservato per anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Nuovi servizi per i più piccoli all’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale Tre nuovi ambulatori specialistici pediatrici dedicati alla salute e alla prevenzione dei bambini: Allergologia pediatrica Ecografia cerebrale neonatale Vaccinazioni prot Vai su X
