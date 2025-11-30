Ecografia cerebrale di kim kardashian rivela bassa attività e aneurisma non individuato

scoperta medica inaspettata per kim kardashian: svelate anomalie cerebrali durante un episodio de “the kardashians”. Durante la trasmissione in onda su Hulu, un episodio del 27 novembre ha portato alla luce una serie di risvolti sorprendenti riguardanti lo stato di salute di Kim Kardashian. In questa puntata, la celebrità ha subito una visita medica approfondita che ha rivelato importanti dettagli sulla sua condizione cerebrale. Un brain scan ha evidenziato una bassa attività cerebrale nella regione frontale, associata alla presenza di un piccolo aneurisma cerebrale rimasto inosservato per anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Kim Kardashian rivela: “Ho un aneurisma cerebrale” - (Adnkronos) – Kim Kardashian, 45 anni, ha annunciato che le è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale. Scrive cn24tv.it

ecografia cerebrale kim kardashianKim Kardashian scopre di avere una bassa attività cerebrale: «Non può essere, non lo accetto». L'aneurisma, il divorzio e lo stress - Nel corso dell’episodio del 27 novembre 2025 di "The Kardashians", Kim Kardashian si sottopone a una risonanza con il medico Daniel Amen. Come scrive msn.com

Kim Kardashian choc: “Ho un aneurisma cerebrale”/ Cosa hanno detto i medici dopo la diagnosi - Kim Kardashian svela di aver ricevuto una diagnosi choc: la 45enne ha confessato di avere un aneurisma cerebrale. Riporta ilsussidiario.net

