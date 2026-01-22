Kessie Juventus | occasione a zero per giugno ma il procuratore può cambiare tutto

Da calcionews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kessie Juventus rappresenta una delle trattative più interessanti per il mercato di giugno, con il possibile trasferimento a costo zero. Tuttavia, le decisioni dell’agente dell’apprezzato centrocampista potrebbero influenzare significativamente l’esito della trattativa. La Juventus si sta già preparando per rinforzare il reparto mediano, valutando attentamente le opzioni disponibili per la prossima stagione.

Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni.» Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

kessie juventus occasione a zero per giugno ma il procuratore pu242 cambiare tutto

© Calcionews24.com - Kessie Juventus: occasione a zero per giugno, ma il procuratore può cambiare tutto

Juventus, nuovi contatti per Kessié: occasione per giugnoLa Juventus sta valutando nuove opportunità per il mercato estivo, con particolare attenzione a Franck Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scadrà a giugno.

Kessie alla Juve: bianconeri interessati a prenderlo gratis a giugno, ma attenzione alle mosse del suo procuratoreLa Juventus valuta l'acquisto di Franck Kessie a parametro zero a fine stagione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tentativo Kessie, Mingueza a zero: Juve, il mercato di gennaio è di strategia; La Juve vuole Kessie a giugno e incontra l'agente: le ultime news; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Kessie-Juve, il piano per giugno.

kessie juventus occasione aJuventus, c’è l’incontro per Kessié: occasione per giugnoLa Juventus lavora per il ritorno di Frank Kessié. Ieri incontro con il suo agente, l'obiettivo è l'arrivo a parametro zero in estate. europacalcio.it

Juve, confermato l'incontro con l'agente di KessièFranck Kessiè, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, in scadenza di contratto con gli arabi dell'Al-Ahli, è da considerare a tutti gli effetti un obiettivo di ... tuttojuve.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.