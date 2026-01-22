Kessie alla Juve | bianconeri interessati a prenderlo gratis a giugno ma attenzione alle mosse del suo procuratore

La Juventus valuta l'acquisto di Franck Kessie a parametro zero a fine stagione. Tuttavia, è importante monitorare le strategie del suo agente, che potrebbe influenzare le trattative e le decisioni del club. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle eventuali mosse che potrebbero determinare il futuro del centrocampista.

Kessie alla Juve: i bianconeri sono interessati a prenderlo gratis a giugno, ma attenzione alle mosse del suo agente. Vediamo cosa sta succedendo. La Juventus programma il futuro e muove passi concreti per regalare un rinforzo di spessore internazionale al reparto mediano. L’obiettivo numero uno per l’estate sembra essere ormai identificato in Franck Kessié. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le manovre bianconere sono entrate in una fase decisamente operativa. Ci sono infatti importanti conferme sull’ incontro con la Juventus nella giornata di ieri, che testimonia la volontà del club di anticipare la concorrenza per giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Kessie-Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze; Kessié alla Juventus? Cosa c'è di vero e quando potrebbe andare in porto l'affare; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Calciomercato: Juventus-Mateta, contropiede bianconero - Kessie, Comolli non molla.

