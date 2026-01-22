Kazakistan l’ironia costa cara | tifosi del Brugge in carcere per il Mankini di Borat

Nel Kazakistan, uno scherzo durante una partita del Kairat Almaty ha portato all’arresto di tre tifosi del Brugge, dopo aver indossato il caratteristico “Mankini” di Borat. Un gesto che, sebbene considerato innocuo, ha avuto conseguenze legali, evidenziando come l’ironia possa risultare costosa in alcuni contesti. Questo episodio mette in luce le differenze culturali e le restrizioni sulla libertà di espressione in Kazakistan.

Vestiti da Borat in Champions League: scoppia lo scandalo, cinque giorni di carcereUn episodio di tensione si è verificato durante una partita di Champions League, quando tre tifosi belgi sono stati arrestati per aver indossato costumi ispirati a Borat, in un contesto di forte contestazione.

