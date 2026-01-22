Vestiti da Borat in Champions League | scoppia lo scandalo cinque giorni di carcere

Un episodio di tensione si è verificato durante una partita di Champions League, quando tre tifosi belgi sono stati arrestati per aver indossato costumi ispirati a Borat, in un contesto di forte contestazione. L'incidente ha suscitato reazioni e polemiche, evidenziando come alcune forme di satira possano generare controversie tra le diverse culture. L'episodio ha portato a una breve detenzione, sollevando questioni sulla libertà di espressione e rispetto delle sensibilità.

Il Kazakistan non ha mai mandato giù la feroce parodia portata sul grande schermo dal comico Sacha Baron Cohen e vedere tre tifosi belgi ubriachi vestiti come il celebre protagonista del film 'Borat' ha fatto traboccare il vaso dell'indignazione. Un video trasmesso in diretta dalla televisione kazaka durante la partita di Champions League di due giorni fa mostra i tre con indosso i caratteristici 'mankini' verdi resi famosi dal film. Baron Cohen raccontava le avventure di un rozzo reporter televisivo kazako e in una scena compariva in un grottesco costume da bagno, indossato dai tre sugli spalti dell'incontro tra Kairat Almaty e Club Brugge.

