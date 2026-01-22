Juventus McKennie eroe in Champions | 3 reti in 3 partite

Weston McKennie si sta distinguendo come protagonista della Juventus in Champions League, contribuendo con tre reti in tre partite. Il suo gol contro il Benfica evidenzia il suo ruolo decisivo nelle recenti vittorie del club nel torneo. Questa costanza sotto porta sottolinea l’importanza di McKennie nel sistema della squadra e il suo impatto nelle competizioni europee.

McKennie a segno contro il Benfica: un uomo da Champions Sei delle ultime sette vittorie della Juventus in Champions League sono arrivate con un gol di McKennie. Lo statunitense è infatti andato a segno in quasi tutte le ultime vittorie europe della Juventus: PSV, Manchester City, PSV, Bodo Glimt e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Thuram e McKennie firmano le reti che valgono l’accesso ai playoffSegui la diretta della partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026.

LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: raddoppia McKennie!Segui la diretta della partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026.

McKennie 'bomber' della Juventus. Capello: In un aspetto ha le stesse qualità di McTominayLa Juventus vince 2-0 contro il Benfica e acciuffa matematicamente i playoff. All'Allianz Stadium la decidono le due reti realizzate nella ripresa. tuttomercatoweb.com

McKennie eguaglia Pulisic: è il secondo americano a segnare dieci gol in Champions LeagueWeston McKennie entra nella storia. Il centrocampista della Juventus, a segno ieri sera in Juve-Benfica 2-0, è diventato il secondo giocatore americano. tuttomercatoweb.com

Juventus News 24. . La Juve vince una partita matura e trova in McKennie i movimenti da attaccante che, forse, sta mancando davanti. #juve #juventusnews24 #mcphv #machepartitahaivisto #mckennie #juvebenfica facebook

