LIVE Juventus-Benfica 2-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | raddoppia McKennie!

Segui la diretta della partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026. Al momento, la Juventus conduce 2-0 grazie a un gol di McKennie. Sono entrati Ivanovic e Barrenechea, mentre Sudakov e Schjelderup sono stati sostituiti nel Benfica. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti e l’andamento della partita in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Ivanovic e Barrenechea dentro, fuori Sudakov e Schjelderup nel Benfica. 72? Dentro Openda e Cabal, fuori Cambiaso e David nella Juventus. 70? Palo Aursnes dopo un calcio d’angolo. 68? Cross di Conceicao che finisce fuori. 66? Pronti i cambi per la Juventus. 64? Gooooooooooooooool, McKennie, uno due con David che lo libera davanti la porta, Juventus-Benfica 2-0. 62? Yildiz per David ma l’attaccante viene anticipato. 60? Punizione di Conceicao sulla barriera. 58? Fallo su McKennie, punizione per la Juve. 56? Goooooooooooooooooooooool, Thuram con il destro e agilità sul primo palo, Juventus-Benfica 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

