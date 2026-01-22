Juventus | Locatelli ha sorpreso tutti

La Juventus ha conquistato la qualificazione ai playoff di Champions League con una vittoria per 2-0 contro il Benfica. Tra i protagonisti della serata, Manuel Locatelli si è distinto non solo per le prestazioni tecniche ma anche per l’impatto emotivo, sorprendendo positivamente tifosi e critica. Questa partita evidenzia il ruolo importante del centrocampista nel rendimento della squadra e nel percorso europeo della Juventus.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Benfica che ha garantito alla Juventus la qualificazione aritmetica ai playoff di Champions League, un protagonista assoluto è emerso non solo per i gol (firmati da Thuram e McKennie), ma per l’impatto emotivo e tecnico: Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus ha disputato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La decisione su Locatelli che ha sorpreso tutti i tifosi!

