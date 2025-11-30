Ho i brividi Papa Leone il gesto che ha sorpreso tutti | L’ha fatto veramente

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV ha vissuto uno dei suoi momenti più toccanti durante la tappa di Istanbul. In quella occasione il Pontefice ha incontrato Andrea Minguzzi, padre di Mattia Ahmet, il ragazzo italo-turco di quattordici anni morto dopo un accoltellamento nei mesi scorsi. L’incontro, atteso a lungo dalla famiglia, ha rappresentato per lo chef un punto di grande intensità emotiva, frutto del dolore trasformato in una battaglia pubblica contro la violenza giovanile. In questo clima, l’abbraccio con il Santo Padre è diventato un gesto dal forte valore simbolico, che per Minguzzi significa continuare a custodire e diffondere la memoria del figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it