Juventus in pressing su En-Nesyri | Ottolini a Istanbul per l’attaccante

La Juventus sta monitorando attentamente la situazione di Youssef En-Nesyri, con Marco Ottolini in visita a Istanbul per avviare i contatti con il Fenerbahçe. L’obiettivo è valutare le possibilità di una possibile operazione di mercato e comprendere le condizioni dell’attaccante marocchino. Questa fase di trattativa si inserisce nel contesto delle strategie della società per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

La conferma è arrivata nelle ultime ore: Marco Ottolini è in missione in Turchia per aprire un canale diretto con il Fenerbahce e verificare le condizioni d’uscita del centravanti. A rendere pubblico il viaggio è stato Gianluca Di Marzio, che su X ha scritto: « Juventus Ottolini è a Istanbul per En-Nesyri: confermate le indiscrezioni turche ». La mossa segna un cambio di passo nel mercato bianconero. Non un sondaggio a distanza, ma un incontro faccia a faccia per capire margini, formula e tempistiche. La Juventus vuole stringere, senza forzare: la priorità è un numero nove affidabile per il presente e per il futuro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultimeLa Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta.

