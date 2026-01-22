La Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta. Ottolini si trova a Istanbul per negoziare con il Fenerbahçe, nel tentativo di definire il trasferimento. La strategia bianconera si concentra sull’individuazione di un’opzione affidabile per rafforzare il reparto offensivo nella finestra di mercato attuale.

È ufficialmente iniziata la missione turca della Juve per Youssef En-Nesyri. Il ds bianconero Marco Ottolini è volato a Istanbul per trattare direttamente con il Fenerbahce l'arrivo a Torino dell'attaccante marocchino, ormai diventato il primo obiettivo juventino per il ruolo di nuovo centravanti dopo le difficoltà dell'affare Mateta. Ventinove anni da compiere, En-Nesyri ha chiesto ieri ufficialmente la cessione al club turco: vuole giocare di più (a Istanbul è chiuso da John Duran) per arrivare pronto al Mondiale con la sua nazionale. Il Fenerbahce è disposto a farlo partire in prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che darebbe alla Juve la possibilità di non impegnarsi a lungo termine e di valutare poi in corso di stagione in rendimento dell'attaccante in vista di una possibile conferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultime

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

En-Nesyri Juve, contatto nelle prossime ore per l’attaccante del Fenerbahce. La mossa di Ottolini non lascia dubbiNelle prossime ore, Juventus e Fenerbahçe avvieranno un contatto per discutere della possibile cessione di En-Nesyri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus-En Nesyri, contatto diretto. Dalla Turchia: Ottolini a Istanbul per incontrare il FenerbahceSecondo quanto riferito da Sports Digitale, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini sarebbe arrivato in queste ore a Istanbul per incontrare personalmente il giocatore e il Fenerbahce, un ... calciomercato.com

Juventus-En Nesyri, contatto diretto. Ottolini a Istanbul per incontrare il FenerbahçeLa Juventus avanza sul fronte Youssef En-Nesyri: il direttore sportivo bianconero è a Istanbul per incontrare il Fenerbahce. msn.com

Blitz Fiorentina per Rugani: 20 mln e scambio per il sì della Juventus Cosa sta succedendo https://bit.ly/4bgDVZv - facebook.com facebook

#Juventus, con #Mingueza accordo trovato: blitz di Ottolini, sprint finale con il Celta x.com