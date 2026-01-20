Juventus con il Benfica è decisiva in Champions | due novità per Spalletti | VIDEO CM

La Juventus si prepara ad affrontare il Benfica all’Allianz Stadium, in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League. Spalletti valuta le scelte più adatte per questa sfida, che potrebbe influenzare significativamente il percorso dei bianconeri in questa competizione europea. L’incontro rappresenta un momento importante per la squadra torinese, impegnata a consolidare le proprie possibilità di qualificazione.

La Juve ospita la squadra di Mourinho all’Allianz Stadium per il match della prima fase di Champions League: le possibili scelte dell’allenatore bianconero La Juventus prepara alla Continassa la sfida decisiva di Champions League contro il Benfica allenato da Mourinho. La Juve ospita il Benfica in Champions (Ansa) – Calciomercato.it Dalla Continassa non arrivano sorprese: tutti a disposizione di Luciano Spalletti, ad eccezione del lungodegenti Vlahovic, Rugani e Milik. Sorrisi e clima disteso nel quartiere generale bianconero, malgrado il doloroso ko di sabato in campionato contro il Cagliari. Partita da non sbagliare in per la Juve, che in caso di vittoria staccherebbe matematicamente il pass per i playoff di Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve Benfica, Spalletti studia l’undici per la Champions: pronte queste tre novità rispetto a Cagliari. A chi può affidarsi il tecnicoLuciano Spalletti prepara la sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, concentrandosi sulla continuità della formazione.

Juventus-Benfica inaugura il 2026 di Champions: diretta esclusiva su Prime VideoIl 21 gennaio alle 21, lo Juventus Stadium ospita l'incontro tra Juventus e Benfica, segnando l'inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2026.

#UCL | LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI JUVENTUS-BENFICA Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Patrick Inia (NED) - Rogier Honig (NED); Quarto ufficiale: Jeroen Manschot (NED); VAR: Bram Van Driessche (BEL); AVAR: Dennis Higler (NED). - facebook.com facebook