Juventus-Benfica | Spalletti battibecca con un tifoso

Durante la partita tra Juventus e Benfica, la vittoria per 2-0 della squadra italiana ha assicurato ai bianconeri l'accesso ai playoff di Champions League. Tuttavia, l'incontro è stato segnato anche da un episodio extra in campo, con Spalletti coinvolto in un acceso scambio di battute con un tifoso. Un momento che ha attirato l'attenzione oltre ai risultati sportivi, evidenziando le tensioni e l'attenzione che circondano l'evento.

La vittoria per 2-0 della Juventus sul Benfica, che ha garantito ai bianconeri la qualificazione aritmetica ai playoff di Champions League, non è stata solo una questione di campo. Luciano Spalletti ha vissuto una serata ad alta tensione emotiva, culminata in due episodi che hanno fatto il giro del web L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Benfica: Spalletti battibecca con un tifoso Juventus, Spalletti show con Benfica: litiga con un tifoso, poi tira un ceffone a OpendaDurante la partita di Champions League tra Juventus e Benfica, terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-0, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un episodio di tensione. Leggi anche: Juventus: Spalletti e il litigio con un tifoso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Juventus Benfica 2-0 || Spalletti educa Openda e anche i tifosi | David ancora fischiato Argomenti discussi: Spalletti litiga con un tifoso: La prossima volta stai a casa. Poi molla uno schiaffo a Openda; Spalletti show contro il Benfica: litiga con un tifoso e lo manda a quel paese, poi gli schiaffi a Openda; Spalletti show durante Juve-Benfica, lite con un tifoso e schiaffi a Openda: Ti devi...; Stai a casa!. Spalletti battibecca con un tifoso durante Juve-Benfica e gli esulta in faccia. Juve, vittoria e tensione: Spalletti prima litiga con un tifoso, poi lo schiaffo a Openda. I videoLa Juventus supera il Benfica 2-0 e mette un piede negli ottavi di Champions League, ma la notte dell’Allianz Stadium si chiude sotto il segno ... sport.tiscali.it Le 5 verità di Juventus-Benfica 2-0: Weston Perrotta, Spalletti la vince con una mossaCHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico ha disegnato per l'americano un ruolo chiave, che ricorda quello di un ex centrocampista della Roma. La Juve cresce. eurosport.it La Juventus vince con il Benfica e si rilancia in classifica Champions, prima del big match della prossima giornata di Serie A contro il Napoli Però Spalletti in conferenza ha usato parole chiare. Con chi ce l'aveva facebook Show di #Spalletti in #Juventus-Benfica: prima litiga con un tifoso sugli spalti, poi dà uno schiaffetto a #Openda x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.