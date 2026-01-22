Juventus Spalletti show con Benfica | litiga con un tifoso poi tira un ceffone a Openda

Durante la partita di Champions League tra Juventus e Benfica, terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-0, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un episodio di tensione. Dopo il match, l’allenatore toscano ha avuto un alterco con un tifoso e ha colpito con un ceffone Openda. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni legate alle emozioni di una gara importante.

(Adnkronos) – Storie tese in casa Juventus. Nonostante la vittoria di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League contro il Benfica, battuto all’Allianz Stadium 2-0, Luciano Spalletti è stato protagonista di una lite piuttosto accesa con un tifoso, prima di rifilare un ceffone a Openda. Succede tutto nel primo tempo della sfida contro i portoghesi di josé Mourinho, in una partita più complicata di quanto dica il risultato. Fino al gol di Thuram che ha sbloccato la gara infatti, la Juventus è stata protagonista di una gara sottotono, subendo il pressing e l’aggressività degli avversari senza riuscire a creare veri occasioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

