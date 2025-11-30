Juventus | Spalletti e il litigio con un tifoso

Ilprimatonazionale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti si gira e sbrocca: “Dimmi cosa vuoi?!” Mancano 5 minuti alla fine di Juventus-Cagliari 2-1, risultato ancora in bilico, Allianz teso. Spalletti è in piedi davanti alla panchina, nervoso dopo la sostituzione di Conceição. Dai Distinti dietro la panchina arrivano urla: «Fanno schifo!» «Togligli la pasta!» Qualche risata, qualche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti e il litigio con un tifoso

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e il litigio con un tifoso

Approfondisci con queste news

juventus spalletti litigio tifosoJuventus, Spalletti litiga con un tifoso che critica la squadra: ‘Dimmi cosa vuoi?’ - Luciano Spalletti ha avuto un battibecco con un tifoso della Juventus che, dagli spalti, ha gridato: ‘Fanno schifo’ ... Riporta it.blastingnews.com

juventus spalletti litigio tifosoSpalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!” - Cagliari: il video dello scontro e cosa è successo a bordocampo ... Lo riporta msn.com

juventus spalletti litigio tifoso“Cosa vuoi da me!”. Spalletti infuriato: con chi ce l’ha - Un finale di partita già incandescente si è trasformato in un episodio di forte tensione tra Luciano Spalletti e un tifoso della Juventus, durante la sfida ... Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Litigio Tifoso