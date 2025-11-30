Juventus | Spalletti e il litigio con un tifoso

Spalletti si gira e sbrocca: “Dimmi cosa vuoi?!” Mancano 5 minuti alla fine di Juventus-Cagliari 2-1, risultato ancora in bilico, Allianz teso. Spalletti è in piedi davanti alla panchina, nervoso dopo la sostituzione di Conceição. Dai Distinti dietro la panchina arrivano urla: «Fanno schifo!» «Togligli la pasta!» Qualche risata, qualche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e il litigio con un tifoso

Approfondisci con queste news

Spalletti show negli ultimi minuti di Juventus-Cagliari Il tecnico bianconero ha risposto ad alcune critiche mosse da tifosi che non hanno gradito le difficoltà della squadra nel finale di gara “COSA VUOI, DIMMI CHE VUOI”, ha tuonato l’allenatore ? #Juv - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Cagliari 2-1, Yildiz scatenato e Spalletti vince in casa Vai su X

Juventus, Spalletti litiga con un tifoso che critica la squadra: ‘Dimmi cosa vuoi?’ - Luciano Spalletti ha avuto un battibecco con un tifoso della Juventus che, dagli spalti, ha gridato: ‘Fanno schifo’ ... Riporta it.blastingnews.com

Spalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!” - Cagliari: il video dello scontro e cosa è successo a bordocampo ... Lo riporta msn.com

“Cosa vuoi da me!”. Spalletti infuriato: con chi ce l’ha - Un finale di partita già incandescente si è trasformato in un episodio di forte tensione tra Luciano Spalletti e un tifoso della Juventus, durante la sfida ... Segnala thesocialpost.it