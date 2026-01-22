Locatelli dopo la vittoria contro il Benfica | Successo importante continuiamo così Poi il messaggio ai tifosi – FOTO

Dopo la vittoria contro il Benfica, Manuel Locatelli ha commentato l'importanza del risultato, sottolineando la volontà di proseguire su questa strada. Sul suo profilo social, il centrocampista ha inoltre ringraziato i tifosi per il sostegno dimostrato. Un messaggio di riconoscenza che testimonia l’unità e la determinazione della squadra.

Locatelli sui social ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai tifosi per il supporto. Ecco il post del capitano bianconero. La vittoria contro il Benfica sta portando molti calciatori ad esprimere la propria soddisfazione sui social. Fra loro anche Manuel Locatelli, che oltre a incitare i compagni a continuare così, ha voluto dedicare un pensiero anche ai tifosi. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO « Prestazione solida e vittoria importante. Continuiamo così, con questo entusiasmo. Grazie di cuore a tutti i tifosi bianconeri per il vostro supporto, è stato un momento speciale per me! FinoAllaFine ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli dopo la vittoria contro il Benfica: «Successo importante, continuiamo così». Poi il messaggio ai tifosi – FOTO Locatelli esulta dopo la vittoria contro la Cremonese: «Grande prestazione». Poi un messaggio ai compagni – FOTOManuel Locatelli ha commentato la vittoria della Juventus contro la Cremonese, sottolineando la qualità della prestazione. Leggi anche: Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia: il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Pagelle Juve, tutti i voti dopo la vittoria contro il Benfica; Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review; Juventus, Spalletti: Locatelli è in crescita continua, Adzic non si tocca. Yildiz? Oggi è andato forte; Open Var, Juventus-Cremonese, De Marco sul contatto Locatelli-Johnsen: Giusto non dare rigore. Manuel Locatelli, capitano della Juventus, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioniManuel Locatelli, capitano della Juventus, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime dopo Ju ... juventusnews24.com Locatelli, uno da Juve: standing ovation dello Stadium, partita enorme, ci metto il cuoreIn una notte da ricordare, la Juventus mostra forse il suo volto migliore e regala ai tifosi una serata da sogno. Spalletti restituisce entusiasmo e ambizioni europee con una prova autoritaria contro ... msn.com Che dite, non sarebbe il caso di chiedere scusa a Locatelli Ormai si sa, anche a giocatori, allenatori e dirigenti, arrivano gli umori della tifoseria attraverso i social. Immaginate quindi essere stati Manuel Locatelli in questi anni. Dopo essere arrivato come il figl - facebook.com facebook Capitan Locatelli si riprende la sua Juve! Con la standing ovation che lo Stadium gli ha riservato, il numero 5 bianconero inizia a tirare dei sospiri di sollievo dopo aver vissuto alcuni momenti difficili a Torino #Juventus #Locatelli #SpazioJ x.com

