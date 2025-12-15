La soddisfazione di Ekaterina Antropova dopo la vittoria mondiale di Scandicci | Successo meritato ci abbiamo messo il cuore

Ekaterina Antropova esprime la propria soddisfazione dopo la vittoria mondiale della Savino Del Bene Volley a Scandicci. La squadra italiana ha conquistato il titolo di campione del mondo FIVB per Club, battendo 3-1 la Prosecco DOC Imoco Conegliano in una sfida storica. Un trionfo che premia impegno e cuore.

Una partita storica per la Savino Del Bene Volley, che nella seconda serata italiana ha conquistato il titolo di campione del mondo FIVB per Club (femminile), battendo 3 set a 1 nel derby tricolore la Prosecco DOC Imoco Conegliano, campionesse d’Europa in carica e detentrice del titolo mondiale. Per la squadra di coach Marco Gaspari è un successo che vale doppio: non solo il titolo iridato, ma anche la rivincita contro Conegliano, che aveva avuto la meglio nella finale dell’ultima Champions League. Un cammino perfetto quella della Savino Del Bene Volley, fatto di cinque vittorie su cinque gare, 15 set vinti e uno solo perso, per una competizione dominata dall’inizio alla fine. Oasport.it

