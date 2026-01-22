La Juventus ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Benfica, garantendosi il passaggio ai playoff e eliminando la squadra portoghese dalla UEFA Champions League. La partita si è svolta a Torino il 21 gennaio 2026, confermando la buona prestazione dei bianconeri e la loro continuità nel torneo continentale.

Torino, 21 gennaio 2026 - La Juventus ha conquistato la qualificazione al prossimo turno ed elimina il Benfica dalla Uefa Champions League. I bianconeri hanno sconfitto i lusitani per 2-0 all' Allianz Stadium durante la settima giornata della League Phase. La Vecchia Signora ha superato la squadra di José Mourinho grazie ai gol di Kephren Thuram e Weston McKennie, messi a referto rispettivamente al 55' e al 64'. Gli ospiti recriminano per un calcio di rigore sciupato all'81' da Pavlidis, che è scivolato sul dischetto e ha gettato al vento la possibilità di riaprire i giochi nel finale. Questa sconfitta condanna all'eliminazione aritmetica dalla competizione i portoghesi, mentre proietta in alto in classifica i torinesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Benfica 2-0, i bianconeri si qualificano ai playoff ed eliminano Mourinho

