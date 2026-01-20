Juventus–Benfica il pronostico | bianconeri favoriti contro Mourinho

La Juventus affronta il Benfica all’Allianz Stadium in una partita valida per la fase a gironi di Champions League. I bianconeri, favoriti nel pronostico, cercano di consolidare la propria posizione europea dopo le vittorie recenti contro BodoGlimt e Pafos. La sfida rappresenta un passo importante per mantenere vivo il cammino europeo e assicurarsi almeno la qualificazione ai playoff.

La Juventus ospita domani sera il Benfica all’ Allianz Stadium in una sfida decisiva di Champions League: in palio c’è la sicurezza di restare nel solco europeo e di blindare almeno l’accesso ai playoff, dopo il rilancio bianconero arrivato con i successi su BodoGlimt e Pafos. Fiducia ritrovata e snodo europeo. La Juventus arriva all’appuntamento con una traiettoria finalmente in risalita. Le due vittorie consecutive hanno restituito certezze e margine di manovra a una squadra che ora può giocare con meno ansia una notte che pesa sul percorso continentale. L’obiettivo minimo è chiaro: evitare calcoli dell’ultima ora e mettere al riparo la qualificazione alla fase successiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La sfida tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata della Champions League, si disputerà mercoledì alle 21:00.

Pronostico Benfica-Braga: Mourinho ha il dente avvelenatoBenfica-Braga, semifinale di Coppa di Lega portoghese, rappresenta un match importante tra due squadre di alto livello.

