Juventus accelera sul fronte del mercato
Il mercato della Juventus si intensifica, con particolare attenzione all’attacco. Il 22 gennaio 2026, il direttore sportivo Marco Ottolini è arrivato a Istanbul per incontrare il Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri, segnando un passo importante nelle trattative di rafforzamento della squadra in vista della seconda parte della stagione.
La Juventus accelera decisamente sul fronte rinforzi in attacco: nella giornata del 22 gennaio 2026, il direttore sportivo Marco Ottolini è atterrato a Istanbul per un incontro cruciale con il Fenerbahce e con lo stesso Youssef En-Nesyri. L’obiettivo è chiudere l’operazione per il centravanti marocchino, 28 anni, che emerge come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juve pronta al colpo finale sul mercato!
Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Jean-Philippe Mateta ha detto sì alla Juventus: Crystal Palace all'angolo, il grande colpo per l'attacco si avvicina; Calciomercato Raspadori, niente Roma: ma torna in serie A: blitz da 22 milioni, è fatta; Juventus accelera sul fronte del mercato.
