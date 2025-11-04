Davanti a sfida Digital Networks Act l’Italia accelera sul fronte delle reti e del cloud

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Italia consolida la sua posizione tra i protagonisti della transizione digitale europea: 179 data center attivi (erano 153 nel 2024), una spesa cloud da 4,8 miliardi di euro (+30% in un anno) e oltre 2 milioni di imprese che utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale. Numeri che raccontano un Paese sempre più centrale nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

