Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Alvignano accelera sul fronte della manutenzione urbana con l’attuazione di una nuova delibera che destina risorse significative al miglioramento di strade, marciapiedi e piazze. Rapidissimo l’iter amministrativo: i lavori sono stati, infatti individuati con la delibera 114 del 7 novembre scorso. Con la determina 629 del 3 dicembre invece si è proceduto all’affidamento degli interventi che prenderanno il via dopo l’Immacolata. I lavori prevedono la sistemazione del manto stradale, la riparazione di marciapiedi e l’installazione di quattro panchine, due in piazza San Pietro e due in largo Oberdan dove sarà montata anche una fioriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alvignano, il Comune accelera sul fronte della manutenzione urbana