Juve contatto per Kessié | idea per giugno

La Juventus ha avviato le prime trattative per il mercato estivo, incontrando recentemente l’agente di Franck Kessié. L’obiettivo è valutare un possibile trasferimento per giugno, con l’intento di rafforzare la rosa. Questa iniziativa dimostra un interesse concreto della società, che si muove con anticipo per pianificare al meglio la prossima stagione.

La Juventus inizia a muoversi in anticipo sul mercato estivo. Due giorni fa, in sede, i bianconeri hanno avuto un incontro diretto con l’agente di Franck Kessié, aprendo un canale concreto in vista di giugno. Il club ha illustrato il proprio progetto al manager dell’ex Milan, valutato come profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Kessié è in scadenza di contratto in estate con l’ Al-Ahli, condizione che rende l’operazione potenzialmente percorribile a parametro zero. Si tratta di un primo passo esplorativo, ma il segnale è chiaro: la Juventus pianifica già il futuro e valuta un ritorno in Serie A per un centrocampista di esperienza e fisicità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, idea Kessié per giugno: la situazione con l’Al-AhliLa Juventus valuta diverse opzioni per la prossima stagione e tra queste si trova anche il nome di Franck Yannick Kessié.

Kessie alla Juve: bianconeri interessati a prenderlo gratis a giugno, ma attenzione alle mosse del suo procuratoreLa Juventus valuta l'acquisto di Franck Kessie a parametro zero a fine stagione.

