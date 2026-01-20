Juventus idea Kessié per giugno | la situazione con l’Al-Ahli
La Juventus valuta diverse opzioni per la prossima stagione e tra queste si trova anche il nome di Franck Yannick Kessié. Attualmente in scadenza con l’Al-Ahli il 30 giugno 2026, il centrocampista ivoriano rappresenta un possibile obiettivo per il centrocampo bianconero. La società monitora con attenzione la situazione contrattuale e le eventuali opportunità di mercato legate a Kessié, senza tuttavia aver ancora definito decisioni definitive.
La Juventus guarda già all’estate e monitora con attenzione il profilo di Franck Yannick Kessié, centrocampista in scadenza con l’Al-Ahli il 30 giugno 2026. A sei mesi dalla possibile uscita a parametro zero, il nome dell’ex Milan e Barcellona è tornato a circolare negli ambienti bianconeri come opportunità di mercato da valutare con calma, senza forzature. La strategia Juve: occhi puntati sugli svincolati. La linea della dirigenza è chiara: intercettare profili in scadenza che possano alzare il livello della rosa senza impattare sui costi di cartellino. In questo scenario, Kessié rientra tra i nomi osservati per giugno, insieme ad altri dossier aperti sul fronte europeo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
