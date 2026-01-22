En-Nesyri Juve contatto nelle prossime ore per l’attaccante del Fenerbahce La mossa di Ottolini non lascia dubbi

Nelle prossime ore, Juventus e Fenerbahçe avvieranno un contatto per discutere della possibile cessione di En-Nesyri. La trattativa si inserisce nell’ambito delle strategie di mercato dei bianconeri, con Ottolini che sembra aver avviato concretamente le negoziazioni. Resta da seguire l’evoluzione della trattativa, che potrebbe portare a una nuova operazione nel reparto offensivo della Juventus.

En-Nesyri Juve, nel pomeriggio previsto un contatto fra il Fenebahce e i bianconeri per trovare l’intesa. C’è già il sì del giocatore. Il calciomercato invernale entra nel vivo con una trattativa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco bianconero: il nome caldo delle ultime ore è quello di Youssef En-Nesyri. La dirigenza della Continassa ha individuato nell’attaccante marocchino il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato di Spalletti, dando vita a un asse caldissimo tra Torino e Istanbul. Le ultime indiscrezioni confermano che la Juve e il Fenerbahçe sono in una fase avanzata di negoziazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativaÈ stato programmato un incontro tra la Juventus e il Fenerbahçe per discutere del trasferimento di En-Nesyri.

