Wallofsounds il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima edizione di #wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono, diretto da Gaetano La Rosa, torna tra dicembre 2025 e febbraio 2026 col titolo “territoriumterritori”, un’indagine sulla relazione tra arti, paesaggi e comunità.Il festival prosegue il suo percorso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono - La settima edizione di #wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono, diretto da Gaetano La Rosa, torna tra dicembre 2025 e febbraio 2026 col titolo “territorium/territori”, ... Come scrive mondopalermo.it

wallofsounds festival dedicato arti#wallofsounds 2025 festival la VII edizione dal titolo “territorium/territori” parte il 6 dicembre - La settima edizione di #wallofsounds, il festival dedicato alle arti e alle pratiche del suono contemporanei, diretto da Gaetano La Rosa, torna tra ... Da sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Wallofsounds Festival Dedicato Arti