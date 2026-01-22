Iscrizioni 2026 27 | cosa compa­re nella stampa e perché la ricevuta riguarda solo la prima scuola

Le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 sono aperte fino al 14 febbraio. È importante verificare cosa viene riportato sulla stampa della domanda e ricordare che la ricevuta riguarda solo la prima scuola scelta. Questa procedura permette di completare correttamente la domanda e di conservare la documentazione utile per eventuali future verifiche.

C'è tempo fino al 14 febbraio per presentare domanda d'iscrizione alle scuole per l'anno scolastico 20262027. Il procedimento si svolge interamente online tramite la piattaforma ministeriale Unica, salvo che per la scuola dell'infanzia, dove è ancora prevista la modalità cartacea. La procedura consente alle famiglie di scegliere fino a tre scuole. La domanda viene inviata solo alla prima opzione indicata: nel caso in cui non ci siano posti disponibili, sarà la scuola stessa a smistare la richiesta alle altre scelte. Tra le FAQ pubblicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito su Unica, una riguarda proprio la stampa della domanda.

