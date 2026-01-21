Iscrizioni scuola 2026 27 | cosa fare se serve modificare una domanda già inoltrata

Per le iscrizioni scolastiche 202627, è importante conoscere le procedure da seguire in caso di modifiche a una domanda già inviata. La piattaforma Unica permette di aggiornare o correggere le richieste fino alla scadenza del 14 febbraio, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, che richiede l’invio cartaceo. Di seguito, alcune indicazioni utili per gestire eventuali modifiche in tempo utile.

Le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 202627 si chiuderanno il 14 febbraio. Le domande vanno presentate online, attraverso la piattaforma Unica, ad eccezione della scuola dell’infanzia per la quale è prevista la modalità cartacea. In questi giorni, molte famiglie si chiedono se sia possibile modificare una domanda già inviata. A chiarire il punto è una delle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): una domanda già inoltrata non può essere modificata direttamente. Per procedere a una correzione è necessario contattare la scuola destinataria e richiederne la restituzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superioriDal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione per le scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026-2027.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia 2026-27: c'è tempo fino al 10 febbraio. Come fare domandaLe iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 a Roma sono aperte fino al 10 febbraio.

