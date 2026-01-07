Iscrizioni a scuola 2026-27 cosa fare e come per l’iscrizione a primarie medie e superiori

L’iscrizione alle scuole per l’anno scolastico 2026-27 rappresenta un passaggio importante per molte famiglie italiane. In questa guida, spiegheremo passo dopo passo cosa fare e come procedere per iscrivere bambini e ragazzi alle scuole primarie, medie e superiori, offrendo informazioni chiare e aggiornate per affrontare con serenità questa fase.

Il nuovo anno porta con sé un appuntamento fondamentale per migliaia di famiglie italiane: la scelta del percorso scolastico. Per l'anno accademico 20262027, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato il via ufficiale alle ore 8:00 del 13 gennaio 2026. I genitori avranno tempo fino al 14 febbraio per decidere il futuro educativo dei propri figli, dalle prime classi della primaria fino alle scuole superiori. Ad eccezione della scuola dell'infanzia, che mantiene la tradizionale modalità cartacea presso le segreterie, per tutti gli altri gradi di istruzione la procedura è interamente telematica.

