Piombino | Furto in un bar entrano dal retro e rubano 400 euro dalla cassa | due denunciati

Due uomini di origine nordafricana, di età compresa tra i 24 e i 28 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Piombino per furto aggravato in concorso ai danni di un bar nel comune di Campiglia Marittima. I militari infatti sono stati in grado di ricostruire quanto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

