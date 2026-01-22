Chi era Irene Leardini | il suo lavoro come meccanico di biciclette Londra una vita piena di sogni

Irene Leardini, originaria di Rimini, era una appassionata meccanica di biciclette che aveva trascorso parte della sua vita a Londra. La sua dedizione al lavoro e i sogni di una vita autentica la caratterizzavano. La sua scomparsa, avvenuta recentemente a Londra in un incidente stradale, ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava il suo spirito libero e il suo impegno.

Rimini, 22 gennaio 2026 – Si chiamava Irene Leardini, aveva 39 anni ed era originaria di Rimini la donna morta l'altro ieri a Londra dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta. L'incidente è avvenuto lungo la New Cross Road intorno alle 20.35. L'impatto è stato devastante e la ciclista è deceduta sul posto, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi. Alla guida del mezzo pesante si trovava un uomo di 47 anni, arrestato con l'accusa di guida imprudente e di aver causato la morte della ciclista. Le indagini sono ancora in corso e affidate alla Serious Collision Investigation Unit della polizia metropolitana.

