Viola Mazzotti morta investita da un camion a Bologna la 23enne era in bici sulla pista ciclabile

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni è morta a Bologna dopo essere stata investita da un camion mentre viaggiava in bici: la giovane è rimasta sotto il mezzo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Viola Mazzotti morta investita da un camion a Bologna, la 23enne era in bici sulla pista ciclabile

