Cologno fuori pericolo il motociclista 19enne | trasferito a Bergamo resta in coma
Cologno. Sarebbe fuori pericolo di vita G.T., il 19enne che poco dopo mezzogiorno di venerdì 24 ottobre si è schiantato con la sua moto, una Yamaha, contro una Renault Twingo condotta da P.S., 32 anni, anch’essa residente a Cologno. Il ragazzo, appena uscito di casa, stava viaggiando in direzione Urgnano quando è finito per schiantarsi contro l’auto che stava svoltando a sinistra, verso il centro del paese, all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale 591 e via De Gasperi. L’impatto è stato violentissimo. Stabilizzato dai soccorritori del 118, il 19enne era stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a una serie di delicati interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
