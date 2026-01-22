In questa intervista, approfondiamo come vengono gestiti i fondi destinati al cinema in Italia. Un esperto di diritto d’autore ci guida attraverso i processi e le procedure delle commissioni ministeriali, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sulle modalità di assegnazione e gestione delle risorse finanziarie nel settore cinematografico.

. Un esperto di diritto d’autore svela i meccanismi interni alle commissioni ministeriali. Secondo un’intervista riportata da Ciak, emergono forti discrepanze: mentre nel cinema, moltissimi attori del settore affrontano attese infinite, lo Stato assegna oltre 70 milioni di euro a gruppi che la stampa indica come bersagli della magistratura capitolina. L’avvocato Michele Lo Foco, profondo conoscitore delle norme sul diritto d’autore e componente del comitato consultivo presso il dicastero della cultura, esamina questo tema scottante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Intervista shock: ecco come vengono gestiti i soldi del cinema

