I numeri sulle vittime delle proteste in Iran provengono da un’agenzia statunitense finanziata dal NED con fondi del Congresso. La difficoltà nel raccogliere dati affidabili, come spiegato da Andrea Muratore, evidenzia la complessità nel quantificare con precisione le perdite causate dalla repressione del regime.

Nella brutale repressione delle proteste in Iran da parte del regime, ottenere una stima attendibile delle vittime, come ha peraltro spiegato Andrea Muratore su queste colonne, risulta sempre più complesso. Ogni singola vita persa è una tragedia insopportabile, ma proprio per questo è indispensabile fare chiarezza sulle fonti che alimentano i numeri diffusi. Tra le fonti citate dalla stampa internazionale c’è l’ Human Rights Activists News Agency (Hrana): quest’ultima, come riportato dall’agenzia Reuters, afferma che i decessi di 2.403 manifestanti sono stati confermati. Tra questi, sono stati registrati 12 bambini (persone sotto i 18 anni). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I numeri sulle vittime in Iran? Vengono da un’agenzia con sede negli Usa e finanziata dal Ned con i soldi del Congresso

Leggi anche: L’altro Venezuela. Quella base militare in Nicaragua finanziata con i soldi del Cremlino

Leggi anche: Iran nel caos: stime choc sulle vittime, pressioni Usa e moniti internazionali crescono

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Secondo gli attivisti di Hrana i morti in Iran sono oltre 2500; “L’uccisione di 12.000 iraniani non sarà sepolta nel silenzio”; Orrore Iran, la strage degli oppositori: i morti sono migliaia.

Iran, un massacro senza precedenti. Le vittime delle repressione sono migliaia: i video choc - La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più ... iltempo.it